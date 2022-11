Mercato Udinese | Nuytinck va verso la Salernitana: già pronto il sostituto

Il centrale olandese è sempre più vicino a vestire già a gennaio la casacca granata dei campani. I bianconeri per sostituirlo guardano in B

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a sudare e lavorare sul campo da gioco, dove bisogna fare del proprio meglio per poter raggiungere dei traguardi importanti e sognare un obiettivo che oramai manca da quasi un decennio. Mentre si lavora al Bruseschi, però, ci sono anche delle importanti novità fuori dal campo da gioco. La società si sta preparando ad un mercato di Gennaio che si prospetta molto intenso, visto che diversi giocatori sono in scadenza e potrebbero richiedere la cessione. Proprio uno dei talenti con il contratto che termina il prossimo giugno è Bram Nuytinck . Diverse società della massima serie sono interessate al suo profilo, ecco quale potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Stando a quanto riporta stamane da Gianluca Di Marzio, l'interesse della Salernitana per Bram Nuytinck costringe l'Udinese a guardarsi attorno per trovare il sostituto dell'olandese. Secondo il noto esperto di mercato, Nuytinck sarebbe una richiesta esplicita di Nicola che lo vorrebbe per rinforzare il reparto arretrato. E visto lo scarso minutaggio avuto con Sottil, la pista granata sembra essere la più percorribile a gennaio per l'olandese.

Sostituto in arrivo

Il Corriere dello sport individua in Andrea Cistana l'obiettivo della società: il difensore del Brescia era già stato seguito in estate. Scrive il quotidiano: "Il forte interesse della Salernitana per il centrale dell’Udinese Bram Nuytinck obbliga i friulani a correre ai ripari e ad intervenire subito sul mercato. E tra gli obiettivi sondati in questi giorni già decisivi c’è Andrea Cistana del Brescia, storico pallino del club di Giampaolo Pozzo, e desideroso di fare il salto di qualità in questa sessione di trattative". Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema mercato. Non perdere tutte le ultime sul mercato. L'Udinese compila una lista di undici giocatori: ecco gli obiettivi <<<