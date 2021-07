Calciomercato Udinese – Che occasione! Il centrocampista è svincolato

L'Udinese è ancora alla ricerca di un nuovo centrocampista. C'è uno svincolato che potrebbe dare una grande mano ai friulani: ecco chi è

Manca sempre meno all'inizio della prossima Serie A. Dopo stagioni buie e negative, l'Udinese vuole tornare a togliersi belle soddisfazioni. La società sa bene che servirà un grande calciomercato. I dirigenti bianconeri sono al lavoro per affidare a Luca Gotti una squadra in grado di lottare per obiettivi ambiziosi. Gli arrivi di Marco Silvestri e Destiny Udogie sono sicuramente importanti, ma non bastano. Marino, infatti, deve ancora trovare il sostituto di Rodrigo De Paul. L'obiettivo numero uno è Junior Messias del Crotone. Tuttavia, il brasiliano è ad un passo dal Torino. Nelle ultime ore è uscito fuori il nome di un centrocampista svincolato. Ecco di chi si tratta.

Occasione Ramirez

Può sembrare strano, ma è tutto vero. Gaston Ramirez è svincolato. L'uruguaiano ha deciso di non rinnovare il contratto con la Sampdoria ed ora è libero di accordarsi con qualsiasi squadra. Incredibilmente, ad oggi 23 luglio, il centrocampista non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Udinese starebbe pensando seriamente di tesserarlo. Il classe '90 è un giocatore esperto che conosce benissimo il campionato italiano e rappresenterebbe un acquisto di assoluto valore. Il trentunenne è principalmente un trequartista, ma in caso di necessità può agire da seconda punta. Da ragazzo è stato impiegato anche come ala.

Attenzione alla concorrenza

Sulle tracce dell' ex Samp, ci sono soprattutto Torino e River Plate. Tuttavia, il club granata sembra essersi defilato perchè preferisce puntare su Messias. Mentre Los Millionarios hanno poche possibilità di acquistare l'uruguaiano, visto che lui stesso, poco tempo fa, ha affermato di voler continuare a giocare in Europa. A questo punto, le chances della società di Pozzo sono in notevole aumento. Nei prossimi giorni potrebbero esserci interessanti novità.