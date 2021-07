Calciomercato Udinese – Occhi su un difensore polacco: non è Glik

Se dovesse saltare l'arrivo di Kamil Glik, Marino potrebbe puntare su un altro difensore polacco: ecco di chi si tratta

La sconfitta contro lo Sturm Graz ha messo in evidenza tutti i limiti ed i difetti dell'Udinese. In queste tre settimane, Luca Gotti dovrà cercare di risolvere i problemi principali per presentarsi al meglio all'esordio del 22 agosto contro Cristiano Ronaldo e compagni. Sicuramente, la società dovrà dare una grande mano al tecnico veneto, regalandogli qualche nuovo acquisto. Marco Silvestri e Destiny Udogie non bastano, servono altri innesti di qualità. Pierpaolo Marino ed i suoi collaboratori sono al lavoro per portare in Friuli colpi importanti. L'ultima idea della dirigenza bianconera è un giovane difensore polacco. Ma vediamo di chi si tratta.