Mercato Udinese | L’offerta di Maldini per arrivare a Samardzic

Il tecnico bianconero è il primo tifoso dei suoi ragazzi e sa bene che bisogna continuare a lavorare per provare a raggiungere l'obiettivo stagionale. La matematica non è un'opinione e il calcio è imprevedibile. La vittoria contro l'Empoli è arrivata grazie ad uno splendido colpo di testa di Becao ma si può e si deve fare di più. Con il prossimo avversario, gli attuali Campioni d'Italia in carica, è probabile che si parlerà anche di mercato. Non tanto in entrata quanto in uscita. Le ultime news rivelano che Maldini, ds dei rossoneri, avrebbe prepotentemente messo gli occhi su Lazar Samardzic. L'Udinese è sempre pronta al dialogo ma servono 20 milioni di euro. Maldini, dal canto suo, potrebbe giocarsi un jolly: il figlio Daniel. Ha 21 anni, è un trequartista e per questa stagione è stato girato in prestito allo Spezia dove ha segnato due gol, di cui uno pesantissimo contro gli eterni rivali nerazzurri. Ma non finisce qui.