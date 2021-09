Calciomercato Udinese – Okaka in uscita / Ecco le possibili destinazioni

1 di 2

Addio preventivato

Okaka

Il calciomercato in Italia è oramai terminato, ma questo non vale per gli altri paesi in giro per il mondo. Ad alcune di queste squadre interessano dei giocatori bianconeri. Un assoluto protagonista è sicuramente il bomber italiano Stefano Okaka. Scopriamo perché andare via da Udine farebbe solo bene.

Inizialmente le proposte formulate al centravanti non erano di suo gradimento e vedeva il capoluogo di provincia friulano, come una piazza in cui potersi riconfermare. Ma, dopo gli arrivi di Success e Beto ha capito di dover trovare una nuova meta, dato che rischia di non riuscire a trovare spazio e di conseguenza passare tutta la stagione in panchina. Andiamo a vedere quali squadre sono interessate al delantero.

Le offerte stanno arrivando veramente da tutta Europa, al momento, il giocatore non le ha rispedite al mittente, ma ha chiesto del tempo per poterci riflettere e poterci ragionare su. Ecco quali squadre si sono mostrate interessate per l'acquisto dell'attaccante italiano.