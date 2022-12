Mercato Udinese | Oltre a Ehizibue, la Salernitana pensa anche ad Arslan

La Salernitana ha acceso i riflettori su Ehizibue, come raccontato questa mattina, e su Arslan, centrocampista centrale dei friulani. Dovranno sostituire rispettivamente Mazzocchi , alle prese con il problema al collaterale operato, e un elemento di quantità e qualità, in mediana per dare sostanza al reparto granata. Arslan è il centrocampista centrale che dovrà dare fosforo alla zona nevralgica. De Sanctis è al lavoro per regalare all'allenatore Davide Nicola due giocatori nuovi, che si aggiungono al portiere Ochoa, atterrato nelle ultime ore a Salerno.

Lo scenario

In mediana piace Tolgay Arslan, nome che si aggiunge a quelli di Naithan Nandez, Maleh e Zurkowski. Il centrocampista turco dovrebbe essere l'alternativa a Bohinen, anche Sottil sembra non voglia privarsene, soprattutto visto i tanti impegni ravvicinati da qui a fine dell'anno. Arslan veste bianconero dal 18 settembre 2020, quando venne acquistato dall'Udinese. Nove giorni dopo esordì con i friulani, nonché in serie A, nella partita in casa dell'Hellas Verona, persa per 1-0. Il 29 novembre, nella sfida esterna vinta per 3-1 contro la Lazio, realizza il primo gol con la maglia bianconera. ambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Il ritorno di Masina cambia diversi scenari. Il punto sulla difesa <<<