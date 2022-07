Calciomercato Udinese | Oltre a Masina, Marino lavora ad un altro colpo

Il club bianconero è alla ricerca di nuovi innesti da integrare all'organico attualmente a disposizione di Andrea Sottil. Diversi giocatori sono in partenza e Marino, insieme ai suoi collaboratori, dovrà lavorare senza sosta per regalare al nuovo allenatore bianconero una squadra competitiva e pronta ad affrontare al meglio la prossima stagione. Molti calciatori sono in procinto di cambiare casacca in questa sessione di mercato e, per questo motivo, la dirigenza bianconera sta cercando nuovi giocatori da integrare nell'organico a disposizione di mister Andrea Sottil. Tra i profili sondati ci sarebbe anche un centrocampista cileno. Basta chiacchiere e giri di parole, facciamo il punto della situazione.