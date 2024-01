Calciomercato Udinese / Ostigard tutto chiuso? Le ultime sul norvegese

Ostigard affare fatto? Ecco tutte le ultime sul calciatore norvegese e il suo possibile passaggio in bianconero. La trattativa è aperta

La trattativa tra il Napoli e l'Udinese per Ostigard pareva essere chiusa, ma le ultime ore hanno cambiato totalmente le carte in tavola. Adesso pare essere tutto riaperto con il Napoli che viste le altissime richieste ha chiuso ogni ponte con il Genoa. Sette milioni di euro sono decisamente troppi per il calciatore che fatica a trovare una destinazione.