Calciomercato Udinese – Pafundi addio in arrivo / Il calciatore non rinnova

Ennesima notizia da dimenticare per l'Udinese nel corso di questa settimana. La squadra del Friuli Venezia Giulia molto probabilmente al termine di questa stagione perderà il giovanissimo Simone Pafundi. Il calciatore cresciuto nella cantera della squadra di Udine, adesso sembrerebbe essere pronto a voltare le spalle alla squadra che lo ha fatto crescere stagione dopo stagione. Nel corso del passato anno non ha trovato spazio a sufficienza e a quanto pare anche i colloqui organizzativi di questa stagione non sono da meno. Ora l'idea del calciatore è chiara e vorrebbe a tutti i costi cambiare aria alla fine del suo contratto: 30 giugno 2024. Una data troppo vicina anche per poter ricavare qualcosa dal mercato. Ora la società proverà a fare il possibile per assicurarsi ancora per diverso tempo le prestazioni di Pafundi. Solo che la situazione è davvero complessa.