Mercato Udinese – Pafundi cambia ancora agente? Tutti i dettagli

Simone Pafundi continua a far parlare di se più di quanto avviene lontano dal campo da gioco rispetto a quanto riesce a fare con la maglia del Losanna in Svizzera. Il calciatore, infatti, ha messo a referto una sola presenza (in Coppa) nel corso di questa annata e proprio in queste ore si prepara a cambiare ancora una volta agente.