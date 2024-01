Calciomercato Udinese / Pafundi prepara le valigie: scelta la destinazione

Simone Pafundi non vede l'ora di mettersi in mostra e dire la sua con la maglia della nuova squadra. Il calciatore in questo primissimo inizio di stagione non ha trovato grande spazio. Proprio per questo motivo sta lavorando (assiema alla sua famiglia) in maniera da trovare una nuova squadra che possa sostenerlo in prestito dall'Udinese.