Udinese / Pafundi alla Reggiana? Macché, l’inserimento dell’ultimo minuto

Proprio in questi minuti la Sampdoria sembra essersi portata avanti ed infatti tenta il sorpasso dell'ultimo minuto per avere le prestazioni del classe 2006. L'Udinese deve più che altro valutare quale squadra potrà concedere più minuti al ragazzo. Fondamentale adesso per Pafundi giocare ogni settimana in modo da trovare spazio con i grandi.