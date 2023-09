Mercato Udinese / Simone Pafundi rinnova, ma ora deve parlare il campo

Simone Pafundi è uno dei calciatori più importanti di tutta la gioventù italiana e per sua fortuna continuerà ad essere anche uno dei centrocampisti dell'Udinese. Il team friulano ha rinnovato il suo contratto e cercherà in tutti i modi di valorizzarlo a partire direttamente da questa stagione. Il prolungamento è stato fino al 2026. La squadra del Friuli Venezia Giulia continua perciò la sua linea green e la ricerca del rinnovo a tutti i costi in questa operazione è senza ombra di dubbio una dimostrazione tangibile. Adesso però è arrivato il momento che il classe 2006 venga impiegato sul campo con continuità e possa avere le possibilità di mostrare a tutti le sue capacità. Ci aspettiamo davvero tanto da un calciatore con queste caratteristiche. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Ecco gli ultimi tre nomi <<<