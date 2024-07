Pafundi inizia a pensare al futuro e soprattutto al possibile ritorno in quel di Udine. Ecco tutti i dettagli sull'affare con il Losanna

Simone Pafundi sta conquistando tutti all'Europeo under 19 a suon di grandi giocate e soprattutto moltissima qualità. Proprio per questo motivo l'Udinese inizia a pensare al suo futuro e soprattutto al possibile riscatto da parte del Losanna. La cifra fissata a 15 milioni di euro sarebbe davvero un colpo basso per il club.