Mercato Udinese / Pafundi sempre più vicino alla Reggiana: cosa manca

Simone Pafundi è sempre più vicino alla Reggiana. Ecco cosa manca al calciatore per poter concludere a tutti gli effetti la trattativa

Simone Pafundi è chiaro e vuole chiudere il prima possibile la sua avventura in bianconero per iniziarne una nuova. Secondo il Corriere dello Sport è tutto fatto per il passaggio del giovanissimo italiano dall'Udinese di Gabriele Cioffi alla Reggiana di Alessandro Nesta.