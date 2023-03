Calciomercato Udinese – Palmeiras non molla Walace / Il costo dell’affare

Il team bianconero lavora intensamente sul campo, ma oggi arrivano diverse novità anche dal mercato. Palmeiras non molla il colpo per Walace

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di mercato. Oggi, però, non possiamo dare un'occhio solamente al calcio giocato, ma bisogna anche parlare di un affare che cambierebbe per certo la fisionomia della squadra di Andrea Sottil in vista della prossima stagione. I bianconeri devono difendere con le unghie e con i denti quello che da due stagioni a questa parte è uno dei fedelissimi del team e lo è stato con ben tre allenatori diversi. Prima con Gotti e poi sia con Cioffi che Sottil. In questi giorni è tornato all'assalto il Palmeiras per potersi assicurare le prestazioni di un calciatore impossibile da rimpiazzare come il brasiliano Walace. Il punto su questa operazione di mercato.

Non c'è ancora nessuna ufficialità, ma i bianconeri dovranno affrontare una grande concorrenza nel corso della prossima estate. Il brasiliano Walace è ancora nel mirino della società verdeoro del Palmeiras e sarà difficile poter impedire (se il giocatore vorrà) ancora una volta il passaggio e il ritorno per il centrocampista in madre patria. Ricordiamo bene che il problema principale del calciatore ex Amburgo, non sono i soldi o un rinnovo contrattuale ma semplicemente la distanza dalla famiglia che sembra poter pesare in maniera decisiva sull'affare. L'Udinese, però, non ha intenzione di svenderlo o regalarlo, motivo per cui andiamo a vedere qual è l'effettivo costo di questa operazione.

Il costo della trattativa — Per poter vedere Walace con la maglia di un'altra società, ci vorranno almeno 10/12 milioni di euro. La differenza la farà sempre l'intenzione del giocatore, anche perché dopo il rinnovo sembravano essersi placate le acque e le voci che parlavano di un suo addio.