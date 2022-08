News Udinese | Parla l’Ad del Colonia: “Ehizibue verso i bianconeri”

Ehizibue è nato in Germania, a Monaco di Baviera, da genitori con origini olandesi e nigeriane. Con la maglia dell'Olanda ha collezionato una sola presenza nella Nazionale U21, tuttavia poi ha deciso di rendersi convocabile per la Nigeria. L’esordio con le aquile africane, però, non è ancora avvenuto. Stiamo parlando di un esterno forte fisicamente e dotato di buona tecnica. Calcisticamente è cresciuto nel PEC Zwolle. In cinque stagioni in Eredivisie è stato un titolarissimo della squadra, tanto che è stato notato dal Colonia che lo ha portato in Bundesliga nel 2019. Le prime due stagioni sono state molto positive (3 gol all'attivo), l’ultima invece, un po’ meno per via di alcuni problemi fisici che hanno condizionato il suo rendimento (solo 18 presenze tra campionato e coppa di Germania). Arriva in Friuli per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Un colpo low budget, considerato la scadenza del contratto con il Colonia nel 2023, ma sicuramente di buon livello. Starà a Sottil farlo rendere al massimo delle sue potenzialità. Ma cambiamo rapidamente discorso. Un giocatore bianconero nei giorni scorsi è stato accostato al Torino, ecco di chi si tratta <<<