Calciomercato Udinese – Parte l’asta / Tutte su Salvatore Esposito

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di un team che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sotto tutti i punti di vista. Sicuramente potrebbe non essere semplice, visto che diverse situazioni sono destinate a cambiare, ma si vuole comunque fare il possibile per poter dire la propria. Non perdere tutti i dettagli sulla squadra che non vede l'ora di ricominciare e fare il massimo per poter dire la sua in campionato e non solo. Sicuramente in questi giorni che anticipano il mercato si sta già cercando di fare il massimo per non farsi trovare impreparati. Non è un caso l'avvio dei contatti con un centrocampista destinato a fare la differenza. Tutti i dettagli.