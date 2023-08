Calciomercato Udinese – Parte countdown Samardzic / 48h per decidere

Il centrocampista bianconero è in attesa di un vero e proprio momento di svolta. La squadra ha voglia di fare la differenza sia dentro che fuori dal campo e di conseguenza deve attendere le ultime operazioni, tra queste c'è anche quella che riguarda Lazar Samardzic. Il serbo tedesco dopo ieri rischia di far saltare il suo trasferimento in neroazzurro. L'agente e padre Mladen Samardzic sta cercando in tutti i modi di rinegoziare le cifre del contratto del figlio, ma in questo momento i neroazzurri non sono aperti a nessuna trattativa. Il team di Milano ha dato una data a Samardzic. Entro domenica sera si vuole la risposta definitiva riguardo la scelta del calciatore. Se gli agenti non abbasseranno le loro pretese, la trattativa salterà definitivamente e il centrocampista rientrerà in quel di Udine. Con Fabbian pronto per fare lo stesso passo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul match di ieri. Le pagelle di Udinese-Catanzaro <<<