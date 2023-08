Udinese – Clamoroso dietrofront, rischia di saltare la trattativa Samardzic

Incredibile quello che sta avvenendo in quel di Milano. La trattativa che ha portato Lazar Samardzic a compiere le visite mediche per la società neroazzurra rischia di saltare a pochissimo dalla firma finale. Il club non cederà alle richieste...

Redazione

Incredibile quello che sta avvenendo in quel di Milano. La trattativa che ha portato Lazar Samardzic a compiere le visite mediche per la società neroazzurra rischia di saltare a pochissimo dalla firma finale. Il club non cederà alle richieste spropositate degli agenti e di conseguenza il rischio è quello che tutto finisce nel peggiore dei modi. Adesso sono tantissimi i punti di domanda e riusciremo ad avere una situazione più chiara solo nel corso delle prossime 24 / 48h. Sappiamo per certo che la dirigenza neroazzurra è imbufalita con l'entourage composto dal padre e dai suoi amici. Allo stesso tempo, però, non vorrebbe farsi scappare un calciatore con queste caratteristiche che sono davvero uniche.

Il passaggio dell'agente da Raffaela Pimenta al padre del calciatore nato in quel di Berlino rischia di essere l'effettivo ago della bilancia. Nonostante tutta la sfuriata, i dirigenti neroazzurri sono ancora convinti che tutto si possa chiudere anche se non hanno intenzione di spostare un centesimo più in alto l'offerta al procuratore. Questo oltre ad essere un problema per l'Udinese potrebbe diventare anche un grande problema per la società di Milano, visto che dovrà ripiazzare Giovanni Fabbian e di conseguenza decidere se promuovere Sensi a sesto centrocampista o rigettarsi sul mercato.

La decisione finale — Adesso le possibilità sono sul 50 e 50. Si farebbe prima a lanciare una monetina per decidere da che parte stare. Resta l'Udinese alla porta che in caso dovrebbe anche lui decidere se continuare a puntare sul talento i bianconero oppure cercare una nuova cessione. Il rischio è quello che si potrebbe iniziare il campionato con Lazar in rosa, ma da separato in casa. Vedremo le novità che arriveranno nelle prossime ore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match odierno. Ecco il commento Live sulla partita di Coppa Italia. Segui Udinese contro Catanzaro <<<