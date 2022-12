Mercato Udinese | Se parte Osimhen, il piano B di Giuntoli porta ad Udine

L'attaccante era già stato visionato dai campani questa estate. Ora, se dovesse partire il nigeriano, il Napoli potrebbe tornare alla carica

Il mercato sta arrivando e le squadre iniziano a muoversi per preparare il terreno in vista delle prossime sessioni. Tra le big del nostro campionato i partenopei sono tra i più attivi sul fronte calciomercato estivo, per costruire una rosa competitiva anche per la prossima stagione. La dirigenza campana sta infatti osservando diversi profili per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Luciano Spalletti, capace fin qui di valorizzare tutti gli acquisti. Le manovre più importanti riguarderanno il reparto offensivo, soprattutto se partiranno giocatori importanti come Osimhen e Lozano.

Il Napoli, come si sa, da tempo segue Norberto Beto ed è sempre più convinto che il portoghese potrebbe essere l'erede designato qualora Osimhen decida di lasciare la capitale campana. Beto è considerato, come caratteristiche, molto simile ad Osimhen, per questo gli azzurri sono pronti a tornare alla carica dopo averlo corteggiato ad agosto. La scorsa estate Giuntoli, quando non aveva ancora chiuso per Raspadori, era pronto a spendere 40 milioni di euro per il goleador dei friulani. Non se ne fece nulla anche perché la famiglia Pozzo non era disposta a venderlo. Inutile dire che a Udine non si accontentano e contano di alzare la posta.

Le parole di Beto — Al momento, l'intenzione del centravanti è quella di portare la squadra in alto in classifica grazie alle sue reti. Come aveva ricordato ai tifosi dopo la gara con il Lecce: "In questo mese di sosta mi sono allenato bene perché voglio fare ancora meglio della prima parte del campionato".