Mercato Udinese – Parte Pereyra? No problem: già pronto il sostituto

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Ci si avvicina alla prossima stagione e sono ancora tanti gli argomenti da sistemare

Redazione

Il team bianconero ha iniziato a pensare alla prossima stagione di campionato, dopo aver concluso al meglio la prima annata si vuole continuare a sorprendere. Sicuramente non sarà facile mettere in difficoltà le squadre che lottano per il vertice della classifica, ma sul finale di stagione l'Udinese ha dimostrato di poterle dare fastidio senza grossi problemi. Nonostante il cambio di guida tecnica con il passaggio da Gabriele Cioffi ad Andrea Sottil, l'idea è quella di continuare a migliorarsi e di conseguenza crescere giorno dopo giorno. Il gruppo c'è e potrebbe bastare veramente poco per trovare una quadra definitiva. Intanto non perdiamo tutti i dettagli sul calciomercato delle zebrette. Nelle ultime ore una voce dall'Argentina fa preoccupare fans e dirigenza. Pronto il piano B.

Il profilo

Sono due i calciatori al centro dell'articolo, il primo sembra poter partire da un momento all'altro e stiamo parlando di Roberto "El Tucu" Pereyra. Nelle ultime ore un noto giornalista argentino ha avvicinato le sue prestazioni a quelle del River Plate e di conseguenza la trattativa potrebbe prendere quota da un momento all'altro. Anche in questo caso la dirigenza ha già iniziato a tutelarsi e cercare un profilo abbastanza tecnico ed adatto per la massima categoria del calcio italiano. Il nome è perfetto per il centrocampo dei bianconeri, ecco di chi stiamo parlando.

Nuovo a centrocampo

Arriverebbe dal Pisa ed è il vero e proprio cervello di una squadra che ha fatto divertire non solo i propri tifosi, ma anche tutti gli appassionati di calcio. Quest'anno è diventato una vera e propria risorsa, stiamo parlando di Marius Marin. Il centrale di centrocampo rumeno ha gli occhi di diverse società puntati, ma l'Udinese (in caso di cessioni nel mezzo) potrebbe ripiegare su di lui con una velocità clamorosa. Intanto non perdere tutti i dettagli sul caso Pereyra. Ecco le parole del giornalista argentino <<<