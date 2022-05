Calciomercato Udinese / Partenze e acquisti: ecco le ultime news!

La società friulana è pronta ad investire sul futuro bianconero e a rafforzare tecnicamente la rosa. Avete sentito le ultime? Il punto!

Acquisti

Giunti quasi al termine della Serie A, l’Udinese sta valutato i possibili acquisti per poter fortificare la rosa 2022-2023. Tra i tanti profili spunta quello di Giovanni Simeone, attaccante del Verona e in prestito dal club sardo. L’argentino era nel mirino della società bianconera già dalla scorsa stagione. Ad oggi, il 27enne in maglia gialloblù ha realizzato in 28 presenze 16 reti e, al 99% verrà riscattato dai Mastini. Nel calciomercato, però, nulla è sicuro e tutto può succedere. Sembrerebbe una buona trattativa da considerare tenendo presente che, con buona possibilità, il centravanti Gerard Deulofeu potrebbe fare le valigie. Su di lui, non solo il club italiano rossonero, ma anche dalla Spagna Betis, Siviglia e Villareal. Sul fronte difensivo, invece, riappare il nome di Matteo Gabbia. Il difensore classe 99’ però, apparirebbe più vicino al Torino come possibile sostituto di Bremer.

Cessioni

Il primo a fare le valigie potrebbe essere Nahuel Molina, cessione pregevole per l’Udinese. L’argentino è preteso dalla Vecchia Signora di Andrea Agnelli, Atletico Madrid e anche da due club inglesi. Il terzino destro dal buon tiro e da una ferrata tecnica é pronto per una nuova avventura. A salutare i bianconeri vi è anche Ilija Nestorovski. L’attaccante macedone, in ballottaggio con Pussetto, potrebbe ritrovarsi alla guida dell'11 di Gabriele Cioffi in vista del match di questa sera date le assenze di Beto e Success. Ultima gara anche per Marvin Zeegelaar. Si dice che l’olandese sia pronto per una nuova avventura. Il suo contratto è in scadenza e in Inghilterra viene accostato al Norwich. Vi terremo aggiornati. Come al solito, nessuna convocazione per Jens Stryger Larsen. L’esterno danese ormai non fa più parte del progetto bianconero e questo è poco ma sicuro. Ma, a proposito del match di stasera, ci sono novità.

Rendiconto finale

L’Udinese ad oggi conta 44 punti, 10 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte. Sicuramente un anno di buona crescita per la squadra bianconera che ha saputo realizzare 55 reti: 29 in casa e 26 in trasferta. Gabriele Cioffi si è dimostrato un tecnico capace, saldo nel suo lavoro e in grado di far brillare nel migliore dei modi i suoi talenti. Non vi sono ancora prospettive effettive sul suo futuro ma la sensazione è che rimarrà alla guida dell'Udinese anche per la prossima stagione. Attualmente l’unico obiettivo è quello di conquistare i 3 punti in un match non semplice. L’unica certezza resta sempre quella di gareggiare con voglia di vincere e spirito di squadra. Ma non finisce qui. Cambiamo argomento: nuova chance per Luca Gotti? <<<