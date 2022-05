News Udinese – Clamorosa indiscrezione / Una nuova chance per Gotti

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Stiamo parlando di un giocatore che non vede l'ora di fare la differenza

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita difficile e da non sottovalutare. Alla Dacia Arena arriverà un'altra squadra che non vede l'ora di fare la differenza e mettere in difficoltà il team di Gabriele Cioffi. Stiamo parlando dello Spezia di Thiago Motta, un team quadrato e che ha quasi matematicamente conquistato la salvezza visto che mancano solo due punti per ipotecare l'obiettivo stagionale. Il match è alle porte e bisogna fare il possibile per portare a casa i tre punti e continuare l'assalto al decimo posto. Intanto l'ex allenatore bianconero Luca Gotti si prepara per una nuova esperienza all'interno del suolo italiano. Ecco la possibile destinazione.

Il team

La società interessata al suo profilo è appena uscita dai Playoff della terza categoria del calcio italiano, stiamo parlando della Serie C. Il team sembra voler puntare in alto e l'anno prossimo l'obiettivo è quello di centrare la promozione nella seconda serie. La squadra ha intenzione di fare le cose in grande e vorrebbe partire con un mister dalle idee chiare e capace di fare la differenza. Di conseguenza sembra esserci stato un contatto tra Luca Gotti e il Cesena. Ecco tutti i dettagli per quella che si prospetta essere la nuova esperienza del tecnico.

La proposta

Il Cesena (come riportato da tuttomercatoweb) sembra aver già messo sul tavolo la sua proposta. Stiamo parlando di un triennale e se il mister dovesse accettare questa offerta scenderebbe, per la prima volta, ad allenare nella terza categoria del calcio italiano. Ora la palla passa al tecnico che dovrà decidere se tornare ad allenare su una panchina o riprendere il suo percorso da vice. Intanto, non perderti tutti i dettagli in vista del prossimo incontro, ecco i talenti che potrebbero scendere sul campo da gioco. Le probabili formazioni di Udinese - Spezia <<<