Mercato Udinese / Pazza idea Manaj per sostituire l’infortunato Nesto?

Dopo la sconfitta con il Torino, l'Udinese è chiamata subito al riscatto e il calendario propone un'altra sfida delicata. Alla Dacia Arena arriva il Sassuolo, reduce da due vittorie importantissime contro Milan e Atalanta, che hanno allontanato gli emiliani dalla zona calda della classifica. Forse l'avversario peggiore da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Proprio per questo i bianconeri potrebbero tornare sul mercato, con degli svincolati che potrebbero tornare utili alla causa.