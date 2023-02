Calciomercato Udinese – Marino: “Beto e Samardzic li vedo bene al Napoli”

Il team bianconero continua a lavorare in vista del campionato. Nel frattempo arriva una rivelazione shock da parte del direttore Marino

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Al momento non si sta vivendo una grande situazione di mercato, ma mai dire mai visto che la Conference League dista un solo punto e tutta la società ha intenzione di provare a raggiungere questo incredibile traguardo. Bisogna dare tutto, prima sui campi del Bruseschi e poi confermarsi anche la domenica pomeriggio in campionato. Il prossimo incontro con il Sassuolo sarà davvero molto importante. Nel frattempo ha detto la sua il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Ecco le sue dichiarazioni su alcuni dei giocatori più importanti per la squadra.

"Beto e Samardzic sono giocatori di grande prospettiva che starebbero bene in una squadra come il Napoli, ma hanno anche estimatori in altre parte del mondo". Queste sono le parole rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli. Sicuramente la società deve fare il possibile per poter salvaguardare questi giocatori e poterli portare alla conquista di un piazzamento di livello in campionato. Poi quest'estate si potranno fare tutte le dovute relazioni e trarre anche ogni conclusione possibile ed immaginabile. L'intervista non si è conclusa, ma sempre il direttore ci ha tenuto a specificare anche chi secondo lui è il vero sostituto di Oshimen.

Beto come Oshimen — "Beto potrebbe essere benissimo l'erede di Osimhen, poi è anche giovane e può crescere. Sicuramente rientrerebbe nei modelli di acquisti che ha fatto Giuntoli quest'estate". Poche parole ma molto chiare ed infatti non è un caso che se ci dovesse essere la partenza del centravanti nigeriano, la squadra si fionderebbe molto volentieri sul centravanti portoghese. Due profili molto simili, anche se al momento il nigeriano sembra essere più pronto per un grande palcoscenico europeo.