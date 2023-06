Mercato Udinese | Pazza idea Saponara: i bianconeri sfidano il Bologna

Svincolatosi dalla Fiorentina, il trequartista è in cerca di una squadra in Serie A. I friulani pensano a lui come sostituto di Thauvin

Redazione

L'Udinese sta lavorando intensamente per allestire una rosa ancora più competitiva in vista della prossima stagione. In queste ore si sta lavorando a un grande colpo in fase offensiva. Infatti nelle ultime ore è balenata l'idea al club friulano di sostituire il partente Florian Thauvin con Riccardo Saponara. Il francese non è mai riuscito a imprimere la propria impronta in bianconero e l'intenzione di sostituirlo con il fantasista italiano non è poi così improponibile.

Il calciatore ex Empoli si svincolerà tra pochi giorni dalla Fiorentina. Saponara ha giocato una stagione ad alto livello ed ora dovrebbe arrivare l'ennesima chance all'interno del nostro campionato. L'Udinese però, per aggiudicarselo dovrà battagliare contro altre squadre di Serie A.

Duello con il Bologna — Il trequartista è stato accostato al Genoa, soprattutto se partisse Gudmundsson, ma da Udine si fa il suo nome per la sostituzione, eventuale, del trequartista francese. Sull'attaccante, però, ci sarebbe anche il Bologna. Thiago Motta lo avrebbe individuato come profilo perfetto per ricoprire il ruolo di esterno sinistro. Con la sua qualità sarebbe l'ideale da proporre dietro le punte Arnautovic e Orsolini.