Ex Udinese – Ufficiale: Bram Nuytinck è un nuovo giocatore del N.E.C.

Il difensore centrale olandese è diventato a tutti gli effetti un giocatore del NEC. Società olandese che lo ha visto crescere: i dettagli

Bram Nuyticnk è diventato ufficialmente il nuovo difensore centrale del N.E.C Nijmegen. L'ex capitano dell'Udinese ha deciso di tornare in patria e di tornare in un team per lui speciale, visto che il club olandese lo ha visto crescere e muovere i primi passi da professionista. Le sue qualità in un campionato come quello olandese sono davvero incredibile e farebbero molto comodo alla società che lotta per non retrocedere. La trattativa è stata a tutti gli effetti "lampo". Il calciatore è tutt'ora con il contratto in scadenza tra meno di una settimana e proprio per questo motivo l'accordo è stato trovato senza grossi problemi. Ricordiamo anche che Bram era ancora un calciatore dell'Udinese, visto che alla Samp era andato in semplice prestito secco. Adesso andiamo a vedere tutti i dettagli e le parole del giocatore su questo ritorno in patria.

Il contratto firmato dal roccioso difensore centrale lo legherà al suo club per ben tre anni. Ecco le parole della società dei Paesi Bassi dopo essersi assicurata la firma di uno dei prodotti della sua cantera: "Dopo la sua partenza dal Nijmegen, Bram ha avuto anni di successi in vari club europei. Ha giocato ad alto livello in competizioni come la Serie A e la Champions League. Siamo felici di poter aggiungere questa esperienza e qualità alla squadra, dentro e fuori dal campo". Dopo le parole della dirigenza, non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni del calciatore.

Le prime parole da giocatore del N.E.C. — "Non vedo l'ora di giocare di nuovo per il club dove tutto è iniziato per me. Credo fermamente nella visione e nelle ambizioni del N.E.C. e sono determinato a contribuire al successo del club". Bram vuole mostrare ancora a tutti di avere delle qualità non indifferenti e che possono portare il suo team in alto anche in un campionato ostico e governato dai soliti team come quello olandese.