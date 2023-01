Udinese – In queste ultime ore è ufficialmente un mercato pazzo: rassegna

Oggi l'Udinese di Andrea Sottil torna sul campo da gioco. L'impegno non sarà dei più semplici, visto che dall'altra parte arriverà il Verona in uno stato di forma a dir poco eccellente (7 punti nelle ultime 3 sfide). Allo stesso tempo i bianconeri sanno che dovranno fare a meno di un giocatore fondamentale come Gerard Deulofeu

Proprio il forfait definitivo per il resto della stagione dello spagnolo ha messo la dirigenza bianconera in una situazione in cui operare sul mercato è pressoché obbligatorio. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a fare il punto sul mercato in entrata ed in uscita. Ecco la rassegna stampa <<<