Calciomercato Udinese – Pedullà: “Success all’Udinese” e con lui anche…

Alle 23:11 Alfredo Pedullà ha tuonato su Twitter: "#Sportitalia: Isaac #Success all’#Udines." Ma il tweet non finisce così... Il noto giornalista esperto di calciomercato ha deciso di far festeggiare ai tifosi friulani la vittoria dell'amichevole contro il Legnago nei migliori dei modi. Secondo quanto affermato da Pedullà, gli sforzi della dirigenza bianconera non sarebbero ancora finiti. Anzi, siamo soltanto all'inizio. Collavino aveva lanciato la bomba di mercato dicendo che si aspettava 3-4 innesti per potenziare la rosa di Luca Gotti. A breve, dunque, dovrebbe arrivare l'ufficialità di Isaac Success. Ma attenzione perché l'attaccante nigeriano non è l'unico atteso alla corte dei Pozzo. Ecco chi è il secondo centravanti. Ci sono grandi novità anche in difesa <<<