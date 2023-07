Esclusiva / Udinese – Pellegatti: “Samardzic ai rossoneri? Non c’è nulla”

Il giornalista rossonero Pellegatti ha detto la sua sul mercato e sulle trattative che coinvolgono i calciatori bianconeri. Ecco l'esclusiva

Sono giorni roventi di mercato e sono tanti i nomi che vengono avvicinati ai grandi club dalla squadra bianconera. L'ultimo in ordine cronologico è senza ombra di dubbio Lazar Samardzic. Secondo diversi quotidiani si sta aprendo un vero e proprio derby di mercato per acquisire le sue prestazioni. Al momento in vantaggio sembrano esserci i neroazzurri allenati da Simone Inzaghi, ma anche i rossoneri sembravano aver mostrato tutto il loro interesse. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere il parere di uno degli uomini di calcio più vicini alla società di via Aldo Rossi. Ecco il commento del giornalista molto ben inserito nel mondo rossonero, Carlo Pellegatti.

"Ad oggi quando si parla del numero dieci della squadra di Milano, la dirigenza ha in testa un solo nome: Christian Pulisic. Lazar Samardzic è un giocatore che ho letto anche io sui giornali, ma dalla società non mi è mai stato suggerito il suo profilo. Il mercato non regala mai certezze, perciò può anche darsi che sarà il serbo il nuovo trequartista dei rossoneri, ma ad oggi ci tengo a chiarire che non c'è assolutamente nulla". Non si è parlato solo di Lazar Samardzic, ma anche del capitano Roberto "El Tucu" Pereyra.

Pereyra a Milano: C'è stato qualcosa? — Non è mancata anche un domanda sul tuttofare dell'Udinese. Ad oggi l'argentino è ancora senza contratto e tra le tante squadre uscite sui giornali negli scorsi mesi c'era anche il "Diavolo". Le parole di Pellegatti su questa trattativa: "Sia quando c'erano Maldini e Massara, ma anche con la nuova dirigenza non mi è mai stato fatto il nome di Roberto Pereyra". Un commento breve, ma che spegne ogni possibile trattativa su questa che si è confermata una semplice voce.