News Udinese – Tutto quello che devi sapere sul neo acquisto Quina

Ecco tutto quello che devi sapere sull'ultimo arrivo del team bianconero Domingos Quina. Il calciatore è pronto per la nuova avventura

Il calciatore portoghese Domingos Quina è ufficialmente un nuovo componente della rosa bianconera. Questo è l'ultimo innesto in ordine cronologico per il centrocampo della società del Friuli Venezia Giulia. La sua carriera inizia giovanissima con il Benfica. Sono ben cinque le stagioni vissute con le Aquile della città portoghese prima di trasferirsi a titolo definitivo nel paese oltre il canale della Manica: l'Inghilterra. In quel di Londra inizia il suo girovagare nei settori giovanili prima inizia con il Fulham per poi passare al Chelsea ed infine al West Ham. Con la società degli Hammers Quina firma il suo primo contratto da professionista. Sembra essere solo l'inizio di una prosperosa carriera, visto che aveva anche vinto l'Europeo under 17 con la dieci sulle spalle.

Dopo le grandi prestazioni con le nazionali giovanili è arrivata anche la chiamata del Watford che lo ha strappato alla concorrenza. Nella sua prima stagione a Nord di Londra è riuscito a vincere il premio come miglior giovane del team. Sono ben due gol in sole quindici presenze. Da quel momento in poi, però, non riesce a confermare le aspettative e per sua sfortuna inizia un giro di prestiti che non gli permetteranno di esplodere come in tanti pensavano. Nel corso degli anni va prima a giocare nella Liga, poi torna in Inghilterra dove bazzica sempre tra i bassifondi della Premier e i team di Championship.

La chance del riscatto — Nonostante sembri la storia di un calciatore a fine carriera, Domingos ha ancora e soltanto 24 anni. Adesso arriva la chance più grande di tutte, visto che con la maglia dell'Udinese avrà la possibilità di riscattarsi e rilanciarsi in ottica futura. Vedremo se in bianconero riuscirà a mantenere le grandi promesse fatte.