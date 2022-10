Mercato Udinese – Si pensa al futuro: possibile colpo a zero da Torino

Il team bianconero inizia a pensare al mercato. Le sessioni si avvicinano e ci sarà l'occasione per rinforzare la società guardando al futuro

Redazione

Il team bianconero inizia a pensare alle prossime sessioni di mercato. La situazione in campionato è molto positiva e di conseguenza ci potrebbe essere la possibilità per poter continuare a rafforzare il team in vista del rush finale. La pausa mondiale permetterà a molte squadre di lavorare il più possibile per potersi rimettere in carreggiata. Altre squadre, invece, avranno la possibilità di poter cercare di sostituire al meglio i giocatori che hanno alzato bandiera bianca. In questo caso l'Udinese potrebbe muoversi sulla difesa, visto il grave infortunio di Adam Masina. I tre dietro sono contati e per caratteristiche si cerca un braccetto di sinistra pronto sin da subito.

Secondo le notizie giunte in redazione potrebbe esserci la possibilità di avvicinare un giocatore che conosce al meglio il nostro campionato. Il protagonista dell'articolo è Koffi Djidji in forza al Torino. Il suo contratto è in scadenza tra una stagione ed al momento non sembrano esserci dei passi in avanti per il rinnovo. L'Udinese non ha ancora mostrato un interesse concreto, ma con il passare del tempo potrebbe cambiare tutto. Quello individuato sarebbe un profilo che permetterebbe al mister di adottare anche diverse soluzioni dietro. Si parla di un difensore centrale che riesce a giocare sia a destra che sinistra senza grossi problemi.

Il colpo per il prossimo mercato

Come detto in precedenza, per il momento la trattativa risulta molto difficile e complessa. Dobbiamo ricordarci per bene che Djidji è un giocatore imprescindibile in questo Torino e lo dimostra anche il tabellino del difensore. Fino ad ora nove partite su nove giocate in campionato. L'Udinese, però, fiuta il colpo e di conseguenza non si possono escludere delle sorprese anche e soprattutto se il rinnovo non dovesse andare in porto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul club bianconero. Cinque nomi per il prossimo mercato <<<