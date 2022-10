Notizie Udinese – Gino Pozzo: “Serie A unica lega al livello della Premier”

Oggi ha detto la sua il presidente di Watford ed Udinese. Ecco le parole di Gino Pozzo riguardo il nostro campionato e gli obiettivi futuri

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare e godersi la sua classifica dopo un avvio di campionato di ottima fattura. Il team gestito dai Pozzo vince e convince a tal punto da avere gli occhi puntati addosso non solo nel Bel Paese, ma anche in tutta Europa. Nelle ultime ore ha detto la sua anche il doppio proprietario Gino Pozzo impegnato sia con i bianconeri che in Inghilterra con il Watford. Il patron ha fatto il punto della situazione e soprattutto ha cercato di rimarcare le differenze tra il campionato italiano e quello inglese. Ecco le sue parole che spiegano nel migliore dei modi come mai l'Italia è ancora indietro rispetto al paese d'oltremanica.

"Il nostro è l'unico campionato che può davvero rivaleggiare con quello inglese. È solo un problema di commercializzazione. La Premier è più ricca perché incassa di più dalla vendita dei diritti all’estero, non tanto sul mercato domestico". In qualche parola il patron è riuscito sin da subito a centrare il fulcro del discorso e far capire a tutti il problema più grosso che al momento deve risolvere la Lega Serie A. Sicuramente la possibilità di avere un margine di crescita di alto livello non può fare altro che aiutare investitori ad entrare nel nostro calcio.

Come poter migliorare

Non solo critiche, ma anche delle possibili soluzioni da un uomo che vive tutte e due le realtà ogni giorno. "In Italia i diritti tv sono ancora gestiti in modo non professionale. Una lega di calcio più 'industriale' e meno 'politica' può esistere solo se entrano degli investitori di professione". Con un cambiamento sotto questo punto di vista, il nostro campionato può veramente diventare uno dei migliori in circolazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le dichiarazioni di uno dei portieri più importanti della storia del calcio. Ecco le dichiarazioni di Buffon sull'Udinese <<<