Calciomercato Udinese – Pereyra al bivio / Fondamentali le prossime ore

Roberto Pereyra è ufficialmente al bivio. Il calciatore bianconero continua a lavorare sul campo ma da solo visto che non ha ancora firmato con il suo nuovo club. Sono due al momento le società interessate e pronte a tutto pur di metterlo sotto contratto. La prima è sempre l'Udinese che attende una risposta nelle prossime ore per poter completare definitivamente il centrocampo. La seconda è la Sampdoria del presidente Manfredi che sta cercando un colpo ad effetto per questa annata nella categoria cadetta. Al momento l'offerta economicamente migliore è quella della Doria, ma le ambizioni dell'Udinese sono senza ombra di dubbio di livello maggiore. Toccherà unicamente al calciatore decidere quale sarà la sua prossima avventura e soprattutto su quale club continuare a puntare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. Lotta a tre per il nuovo bomber: ecco i nomi <<<