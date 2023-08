Udinese – Ufficiale: Beto è un nuovo giocatore dell’Everton

Adesso è ufficiale, bomber Beto è diventato un nuovo calciatore dell'Everton. Non perdere tutti gli aggiornamenti e le cifra di questo affare

Beto saluta ufficialmente i tifosi del Friuli Venezia Giulia. In queste ore è stato completato il suo approdo in quel di Liverpool ed è anche arrivato il comunicato ufficiale proprio della società inglese. Un passaggio che permetterà alla famiglia Pozzo di immettere nelle tasche ben 30 milioni di euro e in più diversi milioni possibili anche attraverso i bonus. Un affare economico sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo che il calciatore è stato pagato solamente sette milioni di euro due anni fa l'ultimo giorno di mercato. Oggi è ufficialmente pronto per prendersi anche la Premier League a suon di strappi micidiali.

Se dal punto di vista economico parliamo di una trattativa ottima, non possiamo dire lo stesso dal punto di vista tecnico visto che il calciatore adesso lascia un vero e proprio buco in attacco. Contro la Salernitana ci ha pensato Lorenzo Lucca a sostituirlo, ma non potrà essere così per tutta la stagione. Proprio per questo motivo la squadra ha iniziato a muoversi sul mercato proprio alla ricerca di un nuovo bomber. Tra i nomi messi sotto osservazione troviamo l'attaccante del Venezia Pohjanpalo o anche l'ex Watford Emmanuel Dennis. Si parla di nomi importanti che sicuramente alzerebbero il valore totale della squadra oltre che allungare il reparto.

I momenti migliori — Senza ombra di dubbio i momenti migliori che ci ha regalato Beto sono quelli di inizio scorsa stagione. Nelle prime dieci partite arrivarono ben sei gol e sembrava che l'attaccante potesse diventare devastante oltre che infermabile. Con il passare del tempo, però, le reti sono venute a mancare anche se resta uno dei migliori attaccanti (se non il migliore) dai tempi di Di Natale che è passato proprio per Udine. Non è mancato anche il commento di Deulofeu: "Ci mancherà questo ragazzo". Poche parole, ma cariche di significato da parte del calciatore catalano. Chi prenderà il suo posto avrà sulle spalle un'eredità pesante visto che si parla sempre di un centravanti da più di 20 gol in due stagioni.