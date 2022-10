Udinese, Pereyra fa tremare i tifosi: il rischio c’è! / News

Se l'Udinese è momentaneamente quinta in classifica a soli 5 punti di distanza dalla capolista è anche, e soprattutto, merito di Roberto Pereyra. Le cessioni di Molina e Soppy avevano messo in difficoltà Sottil. Il neo allenatore bianconero (per fortuna e per forza di cose) ha avuto un lampo di genio e ha schierato l'argentino sulla fascia. Ma attenzione al contratto del capitano!