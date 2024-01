Mercato Udinese / Pereyra alla Juve? La risposta della dirigenza è chiara

L'argentino nonché capitano dell'Udinese è stato davvero ad un passo dal poter diventare u n nuovo calciatore della Juventus . Proprio in queste ore il team di Max Allegri sta cercando di chiudere per un centrocampista e il nome del Tucu Pereyra si trovava proprio in cima alla lista.

La risposta dell'Udinese, però, è stata chiara ed è un no secco. La società non ha nessuna intenzione di andarsi a privare di un calciatore con le sue caratteristiche in questo momento della stagione. Manca sempre meno alla fine del mercato e di conseguenza i bianconeri devono fare gli ultimi scudi per salvare tutti i titolari.