Mercato Udinese – Pereyra: in settimana nuovo contatto Ausilio/Pastorello

Roberto Pereyra è svincolato dal 30 giugno. Il calciatore argentino difficilmente si aspettava una situazione del genere lo scorso gennaio o anche fino a qualche settimana fa. Il Tucu è pronto a lasciare Udine e le prossime ore possono essere decisive in questo senso. Andiamo a vedere tutte le piste percorribili per l'ex talento del Watford.

Ad oggi la situazione però è tutt'altro che semplice. L'Udinese ha messo sul piatto ben 2,2 milioni di euro con durata del contratto da accordare in comune accordo per cercare di trattenere il suo capitano. L'offerta dell'Udinese durerà fino all'inizio ufficiale della nuova stagione e poi toccherà a Pereyra prendere la decisione. Sono ore molto calde anche per le altre squadre interessate al suo cartellino. Ecco quale squadra sembra in vantaggio per assicurarsi il Tucu.