Calciomercato Udinese / Pereyra non è più un calciatore bianconero

Roberto Pereyra non è più un calciatore dell'Udinese . Dopo una stagione iniziata a settembre finisce anche il terzo matrimonio tra il fantasista bianconero e il club del Friuli Venezia Giulia. La sensazione è che questa sarà l'ultima annata che il talento ex River Plate ha disputato in quel di Udine ed adesso inizierà un nuovo capitolo della sua carriera.

Secondo le ultime indiscrezioni si avvicina il suo passaggio in Sud America e di conseguenza l'inizio dell'ultima parte sui campi da gioco. Al momento si è mostrato interessato il Vasco Da Gama, ma potrebbe non essere l'unico club. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutte le ultime sul futuro di un altro protagonista come Nehuen Perez. Gasp lo vuole a tutti i costi: offerta in arrivo <<<