Calciomercato Udinese – Pereyra resta o no? / Un silenzio che spiazza tutti

L'Udinese sa che questa estate dovrà difendere i suoi giocatori migliori. Il punto sul rinnovo di un pezzo fondamentale come capitan Pereyra

Redazione

Il centrocampista del momento nel mondo Udinese è senza ombra di dubbio il Tucu Pereyra. Ad oggi si sa ancora troppo poco sul suo futuro e questo rischia di diventare un serio problema. La squadra ha bisogno di informazioni chiare soprattutto per poter programmare il mercato e cercare una soluzione che possa fare felici tutti. Il silenzio di queste settimane fa preoccupare nonostante il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino abbia confermato che la società stia facendo il possibile per poter trovare un accordo. Non possiamo fare altro che continuare ad attendere delle novità sul suo conto, ma nel frattempo facciamo il punto sulle possibili squadre disposte a offrire un contratto al centrocampista.

La squadra in pole position sembra essere la Fiorentina di Rocco Commisso. Già nel corso della sessione di mercato invernale la società toscana ha provato a fare sul serio offrendo un milione di euro al team gestito dalla famiglia Pozzo. Logicamente per via dell'importanza che ricopre il Tucu all'interno della squadra, l'offerta è stata rispedita molto velocemente al mittente. Non solo la viola, ma anche un'altra società si è mostrata molto interessata e soprattutto con grande voglia di chiudere velocemente la trattativa.

Al secondo posto — Subito dietro la Fiorentina ci sono i neroazzurri di Simone Inzaghi. La squadra dovrà rimpiazzare il vuoto che lascerà Roberto Gagliardini e Pereyra potrebbe essere proprio il profilo perfetto per poter rinforzare ancora di più una squadra già molto competitiva. Allo stesso momento, bisogna anche contare che Tucu ha confermato di voler cambiare solo per una squadra che giocherà le competizioni europee e proprio questo sabato i neroazzurri si sono confermati in Champions League. Una situazione in divenire che speriamo possa avere qualche conferma nel minor tempo possibile.