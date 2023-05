Mercato Udinese – Becao rischio fuori rosa / Braccio di ferro con la società

L'assenza contro la Salernitana potrebbe non essere un semplice caso. Ad oggi la squadra di Andrea Sottil sembra non poter fare più conto sul difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao. Sono tante le voci di mercato che si susseguono sul suo conto e sicuramente anche quelle degli ultimi giorni non fanno assolutamente piacere. Il Fenerbache sembra fare sul serio ed ha messo sul piatto sei milioni di euro per il cartellino del calciatore. Una cifra tutt'altro che soddisfacente per la società, che d'altro canto però non ha il coltello dalla parte del manico visto che il suo contratto scadrà nel 2024. Si prospetta un duro braccio di ferro tra la società e il calciatore anche se abbiamo già un esempio simile. L'ex Stryger Larsen era pronto per il passaggio in Turchia ma il mancato accordo tra le due società ha portato il club a perdere il difensore a parametro zero. La società è pronto e spera che questa situazione non debba ripetersi. Cambiando rapidamente discorso, ma restando concentrati sul mercato. Non perdere tutte le ultime sull'affare Walace. Il Marsiglia sembra fare sul serio: il punto <<<