Calciomercato Udinese – Pereyra resta o parte? / Il tempo stringe: il punto

Il capitano dell'Udinese non ha rinnovato il suo contratto e di conseguenza l'addio si prospetta sempre più vicino. Il punto della situazione

Redazione

Il capitano e colonna portante della squadra non ha ancora deciso e di conseguenza comunicato il suo futuro. Stiamo parlando di un calciatore che ha grandi capacità e di conseguenza non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco per ancora qualche stagione. Sono diverse le offerte che potrebbero arrivare per quello che si sta confermando come un vero e proprio jolly per il calcio italiano e non solo per l'Udinese. Anche il suo agente Federico Pastorello ha confermato che il suo futuro potrebbe totalmente cambiare. Andiamo a vedere nel dettaglio dove potrebbe andare a giocare il centrocampista argentino Roberto Pereyra.

La prima ipotesi è quella di una permanenza in Friuli Venezia Giulia. La società si è già dichiarata aperta per poter trattare il suo rinnovo e di conseguenza vorrebbe rendere il centrocampista una colonna portante anche per le prossime stagioni. Al momento è difficile, però che questa proposta venga accettata. Nonostante la richiesta economica dovrebbe essere accontentata e lo stipendio rimanere invariato da quello percepito al Watford, sono altre le società che sembrano fare gola al calciatore argentino. Scopriamo quali squadra possono assicurarsi le prestazioni di un calciatore di alto livello come l'ex della Vecchia Signora.

Le altre squadre interessate — Il primo team pronto a far partire un'offerta per assicurarsi le prestazioni di Roberto è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una trattativa che aveva già preso quota nel corso di questo inverno, ma l'Udinese non ha esitato ed ha preferito conservare per almeno altri sei mesi le prestazioni del suo capitano. Il secondo team che se dovesse far partire un'offerta ufficiale si assicurerebbe le sue giocate, sono i neroazzurri di Simone Inzaghi. Una squadra dalle grandi capacità e che soprattutto gioca in Europa, ultimo desiderio della carriera del Tucu.