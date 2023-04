News Udinese – Sottil torna a sorridere / Contro la Cremonese, Beto c’è

Salvo imprevisti tornerà l'attacco titolare proprio domenica pomeriggio. Da una parte ci sarà il portoghese annunciato in precedenza e dall'altra una seconda punta che a Roma ha deluso, ma ha una grande voglia di prendersi la sua rivincita personale: Isaac Success. Il calciatore nigeriano vuole a tutti i costi tornare a rendere come in questo avvio di 2023, dove era diventato un vero e proprio problema per qualsiasi difesa. Ad oggi non è semplice, visto che nelle ultime prestazioni è risultato sempre come uno dei più opachi sul campo da gioco. La sua voglia di rivincita, però è molto forte e non escludiamo la sua prima rete stagionale.

Cambia il centrocampo

Con il rientro di Beto, verrà abbassato in mediana un centrocampista molto interessante come Roberto Pereyra. Da seconda punta in quel di Roma ha combinato più danni che altro, ma sappiamo che quando torna nel mezzo del campo sa fare il suo gioco e mettere tutti in difficoltà. Al suo fianco è ballottaggio apertissimo (come sempre) tra lo sloveno Sandi Lovric e il serbo Lazar Samardzic. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. L'affare Brenner è in dirittura d'arrivo: i dettagli <<<