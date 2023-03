Calciomercato Udinese – Pereyra e il rinnovo / Il punto sul prolungamento

Il capitano dell'Udinese Roberto "El Tucu" Pereyra si prepara per un estate a dir poco bollente. Il rinnovo non è ancora arrivato: le ultime

Il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra continua a non dare aggiornamenti riguardo il suo futuro. Sono molteplici le notizie che arrivano ogni giorno e si susseguono, ma è ancora difficile capire quale effettivamente potrà essere il team che vedrà giocare il Tucu l'anno prossimo. Nelle ultime ore giungono in redazione delle voci che potrebbero portare ad un possibile rinnovo di contratto. Al momento non è semplice riuscire a garantire che Pereyra rinnoverà certamente con la squadra del Friuli Venezia Giulia, ma la squadra sta cercando di fare il possibile per poter regalare a mister Sottil il suo capitano per ancora qualche stagione.

Non è un caso che nelle ultime settimane abbia aperto al rinnovo anche il centrocampista stesso e questo lo sappiamo grazie alle dichiarazioni del suo agente nelle ultime settimane. Pastorello ha "aperto" una porta anche al club bianconero. Sappiamo benissimo che la priorità del calciatore argentino è una possibile chiamata da parte di un club che gioca in Europa, ma se non dovesse arrivare verrà rivalutata anche l'Udinese. Ad oggi sono diverse le squadre interessate al suo contratto, andiamo a vedere di quali team si sta parlando continuamente e costantemente.

Le società interessate — Tra tutti i club interessati ce ne sono due nello specifico che sono pronti per fare carte false pur di assicurarsi un centrocampista con le qualità del Tucu. Il primo è quello neroazzurro di Simone Inzaghi, anche se in questo periodo la trattativa sembra aver subito una brusca frenata. Il motivo è che il tecnico sta riscontrando delle difficoltà nel rinnovo della fiducia in vista della prossima stagione. Di conseguenza al momento è tutto in stand-by anche se pure la Fiorentina continua a monitorare questa faccenda.