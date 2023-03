News Udinese – Rientra l’allarme Jaka Bijol / Contro il Bologna ci sarà

Rientra l'allarme per il calciatore sloveno Jaka Bijol. Il difensore centrale contro il Bologna ci sarà. Sottil tira un sospiro di sollievo

Redazione

Nelle ultime ore c'era molta preoccupazione attorno alle condizioni del difensore centrale sloveno Jaka Bijol. Dopo una botta ricevuta l'altra sera contro San Marino è stato costretto ad uscire dal campo prima della fine della prima frazione. Il calciatore si è subito recato all'ospedale di Lubiana in maniera da poter eseguire tutti i controlli e gli esami di rito. Dopo le varie analisi abbiamo la certezza che Jaka Bijol non ha nulla di grave e salvo clamorosi imprevisti ci sarà contro il Bologna di Thiago Motta. Una notizia che rasserena tutti i tifosi bianconeri, visto che fino ad oggi si rischiava di scendere in campo con tre difensori tutt'altro che titolari.

Con il rientro di Bijol si placano momentaneamente i problemi. Va sempre ricordato che non ci saranno dei calciatori importanti come Nehuen Perez e Rodrigo Becao, di conseguenza l'emergenza in difesa è tutt'altro che in via di definizione. Ora toccherà a mister Andrea Sottil cercare e trovare una soluzione che garantisca alla squadra di poter lottare ad armi pari con un Bologna che da quando è arrivato Motta sta vivendo un ottimo momento di forma. Ricordiamo che al momento Adam Masina non è ancora al meglio e di conseguenza non è certo di una convocazione in difesa.

Problemi anche nel mezzo — Non solo in difesa, ma anche a centrocampo persistono i problemi in vista del match di domenica pomeriggio. Oltre ai due difensori citati in precedenza non ci sarà nemmeno il mediano Walace. Il brasiliano molto probabilmente verrà rimpiazzato da un altro calciatore sloveno: Sandi Lovric. Resta un'altra situazione tutt'altro che semplice da affrontare. Servirà una prova clamorosa da parte del team bianconero per poter ovviare a tutti questi problemi e portare a casa i tre punti finali. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime dichiarazioni del responsabile dell'area scouting Carnevale <<<