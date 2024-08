Mercato Udinese | Perez apre al Porto: pronta l’offerta dei portoghesi

L'Udinese si è mossa molto nelle ultime ore sul mercato in entrata. Ma ora, potrebbe perdere un pezzo pregiato. Come riportato infatti dall'esperto di mercato Fabrizio Romano , il club bianconero sarebbe in trattativa con il Porto per la cessione di Nehuen Perez . Pronta un'offerta ufficiale dei portoghesi alla della dirigenza friulana.

Il difensore argentino classe 2000, è attratto dalla possibilità di poter giocare in Champions League. Per questo, avrebbe già dato il suo benestare e ha informato la società di voler partire. L'accordo tra il giocatore ed il Porto dunque c'è, ora bisogna vedere se l'Udinese vorrà far partire una colonna della sua difesa. Tre stagioni in Friuli per Perez che in caso di cessione tornerebbe in Portogallo dopo averci già giocato con la maglia del Famalicao.