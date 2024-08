Mercato Udinese – Nehuen Perez ha firmato con il Porto: i dettagli

Nehuen Perez è ufficialmente un nuovo calciatore del Porto . Il difensore centrale argentino non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco e soprattutto di poter dire la sua anche nelle competizioni europee. Non dimentichiamo che la trattativa è andata a segno per 3 milioni di prestito più 14 di riscatto obbligatorio il prossimo primo Luglio. Passiamo al comunicato ufficiale dell'Udinese.

"Dopo oltre tre stagioni e 97 presenze condite da 4 gol, Nehuen Perez lascia l'Udinese. Il difensore argentino classe 2000 è stato ceduto al Porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Perez, in questi anni vissuti in bianconero, ha completato la sua consacrazione raggiungendo in diverse occasioni anche la convocazione con la nazionale argentina e diventando uno dei giovani difensori migliori della Serie A. A Nehuen va il ringraziamento per l'attaccamento ai nostri colori sempre dimostrato e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura. Grazie Nehuen!".