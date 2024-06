Calciomercato Udinese / Perez al Napoli? Ecco cosa c’è di vero

Il Napoli si appresta a firmare Antonio Conte e di conseguenza a cambiare più di qualcosa nel suo schema tattico. Oltre che il modulo dovranno cambiare alcuni componenti e proprio un giocatore dell'Udinese è stato individuato come perfetto titolare nella nuova idea di gioco. Ecco cosa c'è di vero nella riapertura dell'affare Perez -Napoli .

Ad oggi non c'è alcuna trattativa e sappiamo benissimo anche quanto sarà difficile riaprirne una. Questo gennaio i club non si sono lasciati bene, tutt'altro. Qualche milione ha fatto la differenza e il prezzo di Perez resta di 20 milioni escluse tutte le varie commissioni. Vedremo se questa volta il Napoli affonderà il colpo per davvero o si fermerà proprio all'ultimo.