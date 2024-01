Mercato Udinese / Perez è del Napoli, ecco tutte le cifre dell’affare

Nehuen Perez pare essere oramai prossimo alla firma con il Napoli . La squadra partenopea è sempre più vicina ad assicurarsi le prestazioni del difensore centrale. Una firma molto importante per la società visto che si parla di un calciatore di assoluto livello, ma allo stesso tempo una grandissima perdita per l'Udinese.

Il ragazzo ex Atletico Madrid si trasferirà per diciotto milioni di euro ed andrà a firmare un contratto da 1,6 milioni per i prossimi quattro anni. Cifre irrifiutabili per l'Udinese che ha ricevuto il giocatore in uno scambio che prevedeva l'addio di Nahuel Molina. Adesso non si può fare altro che cercare un sostituto.